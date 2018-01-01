Социологи рассказали, чему больше всего в жизни радуются украинцы

В общем-то, результат очередного опроса на эту теме сверхнеожиданным не назовешь.

Иллюстративное фото "Укринформ"

Больше всего жителей Украины радуют семья (74%), дети (63%), друзья (49%), путешествия (30%), общение с природой (30%), деньги (29%), музыка (27%), работа (25%), домашние животные (24%) и подарки (22%).

Соответствующие результаты были получены после опроса, проведенного среди населения Украины социологической группой "Рейтинг". Согласно обнародованным данным, группы "семья", "дети" и "друзья" являются лидерами в рейтинге радости начиная с 2008-го.

"Почти каждому пятому украинцу приносят радость отпуска/каникулы, книги, интернет, просмотр телевизора, еда, секс, а также дела по дому и занятия спортом. Каждому шестому - кино, дни рождения, молитва, шопинг. Почти каждому десятому - театр, танцы, песни, победы любимой команды или просто уединение. Около 5% приносят радость учеба и алкоголь, 1-2% - азартные игры и легкие наркотики. Только 1% украинцев отметили, что им ничего не приносит радость в жизни", - заявили в группе "Рейтинг".

Напомним, ранее социологи выяснили, что тревожит украинцев больше всего.

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