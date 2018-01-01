Сегодня, 03:22 RSS

Социологи выяснили, чего именно украинцы ждут от следующего президента

Сегодня, 02:42

Каких-то особых подвигов от следующего гаранта Конституции жители Украины не ожидают.

Администрация президента
Здание Администрации президента Украины УНИАН
Украинцы от человека, который победит на президентских выборах в 2019 году, в первую очередь потребуют прекратить военный конфликт, пылающий на Донбассе.

Такая информация содержится в результатах социологического исследования, проведенного представителями группы "Рейтинг". Согласно обнародованным данным, на быстрое завершение войны надеются 63% респондентов.

"Усиления борьбы с коррупцией ожидают 49% опрошенных, возрождения промышленности – 40%, повышение социальных стандартов – 30%", – заявили социологи.

Напомним, ранее стало известно, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Украина, украинцы, опрос, социология, выборы, президент
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности