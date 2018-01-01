Соцсеть о партии Добкина: "Миша, вы или крест снимите, или трусы наденьте"

Добкин заявил, что его артия была зарегистрирована 15 февраля и будет сильно отличаться от остальных социалистов
По его словам, партия была зарегистрирована 15 февраля и будет сильно отличаться от остальных социалистов, сообщает NewsOne.
"Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление – это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности, такие как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", – отметил нардеп.
Кроме того, в своем Facebook Добкин обнародовал фотографию с флагом партии.
Подписчики придумывают оригинальные названия для новосозданной партии "оппоблоковца".
"Ну…рандомный называтель партий еще нормально сгенерировал. Могло быть: "вегетарианские квадроциклисты" или "прорезиненные бобслеисты", "Муслимские республиканцы", "Почему не ХЗ?!", "По названию партии видно, часть денег уже пронюхана", — пишут они.
"Добкин — христианин. *громкий хохот будит соседей", "Миша, вы или крест снимите или трусы наденьте!, "Соціалісти — це ж атеїсти".
"Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - #Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО https://t.co/gab63ZhyxP это как? #добкиенисты ?— Денис (@prov_den) 21 февраля 2018 г.
Тем временем Мишаня получил свежий грант из-за поребрика и зарегал новую партию. Мы даже не можем придумать смешной подводки к этой новости, честно pic.twitter.com/xd3QNeY7S4— Хуевый Харьков (@h_kharkov) 20 февраля 2018 г.