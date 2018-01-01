Сода, перекись водорода и расторопша. Супрун указала на абсурдность использования ряда средств

Министр подчеркнула, что популярные в народе методы лечения не имеют ничего общего с доказательной медициной.

Ульяна Супрун продолжает развенчание мифов Фото: УНИАН

Глава Минздрава Ульяна Супрун продолжила развенчание популярных мифов в украинской медицине, как традиционной, так и народной.

На своей странице в Facebook министр подчеркнула, что пациенты в Украине так рьяно стремятся к здоровью, что подчас верят чудодейственным свойствам самых абсурдных препаратов.

Острой критике Супрун подвергла соду, с помощью которой многие лечат так называемую изжогу.

"Если регулярно пить соду длительное время, кислотность желудка повысится. Такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто вызывают экстренные осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение, помочь при которых часто возможно только хирургически и в условиях реанимации", - отметила чиновник.

По словам Супрун, бесполезным средством является также перекись водорода. Министр уточнила, что ею бессмысленно не только убивать на открытых ранах микробы, но и принимать внутрь, что практикуют некоторые украинцы для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Другая угрожающая "интернет-таблетка" касается употребления перекиси водорода. Данная методика не имеет доказательной базы для применения, кроме "мнения одного автора-профессора", и довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом", - рассказала Супрун.

Глава Минздрава предостерегла соотечественников от употребления расторопши в качестве желчегонного средства. Она подчеркнула, что людям с желчекаменной болезнь вообще противопоказаны травы подобного спектра действия.

"Такое "лечение" может привести к обострению холецистита, выходу камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь", - пояснила Супрун.

Министр подытожила, что лучшей профилактикой болезни является не употребление тех или иных трав, а рациональное и правильное питание.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Напомним, ранее Супрун порекомендовала не оставлять детей в жару без присмотра в автомобиле.

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