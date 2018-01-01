Еще один солдат почетного караула потерял сознание во время выступления Порошенко: видео

Один из солдат пошатнулся и прислонился спиной к забору.

Солдат почетного караула потерял сознание Скриншот

В понедельник, 26 марта, в Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии потерял сознание солдат почетного караула во время выступления президента Петра Порошенко

В начале церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца.

Однако вскоре один из них пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему оперативно подбежали несколько человек. Солдата увели, а вместо него у знамени стали другие нацгвардейцы.

Стоит отметить, это уже не первый солдат, потерявший сознание во время мероприятий с участием Петра Порошенко. До этого, в ноябре 2017, солдат почетного караула упал в обморок во время мероприятий, посвященных Голодомору на Украине 1932–1933 годов. Причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове молодого человека. По словам военнослужащего, ему сильно сдавило голову, а затем резко стало плохо.

Самым громким падением стал обморок солдата, который произошел на инаугурации Петра Порошенко в 2014. Тогда военный из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.