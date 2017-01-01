Солист балета Львовской оперы признался в поддержке "Антимайдана" и переводе денег в ОРДЛО

По словам Николая Санжаревского, он в своих постах жестко критиковал действия отдельных политиков.

Николай Санжаревский признался в поддержке «Антимайдана»

Обвиненный в содействии террористической деятельности артист Львовской оперы Николай Санжаревский заявил о том, что в 2014 году действительно в соцсетях модерировал группу "Антимайдана" и переводил средства на оккупированные территории.

Однако он уже прекратил это делать, и сепаратистом себя не считает, рассказал Санжаревский в интервью zaxid.net.

По словам солиста балета Львовской оперы, он занимался администрированием одной из второстепенных страниц "Антимайдана" и в своих постах жестко критиковал действия отдельных политиков. Во время начала военных действий на Донбассе он действительно начал сбор средств через электронные кошельки, но не думал, что деньги могут уйти по другому назначению.

"Был медицинский работник, с которым мы были знакомы, ибо я гастролировал в Донецке. Он уверял, что есть нехватка лекарств. Я создал эти кошельки. Помощь должна идти для гражданского населения, но я понял, что другие люди могут использовать по другому назначению, и остановил всю эту деятельность. Тогда обратился с запросом на закрытие тех кошельков", — пояснил Санжаревский.

Напомним, ранее сообщалось, что Санжаревский попал на сайт "Миротворец" в качестве "пособника террористов".

Кроме того, у Санжаревского 16 января СБУ устроила обыск по подозрению в содействии деятельности террористической организации и изъяла всю технику и носители информации. Сейчас служба безопасности проводит экспертизу изъятой у артиста техники.

Санкция статьи 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации), по которой открыто уголовное производство, предусматривает до 15 лет заключения.