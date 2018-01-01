Солнечно и тепло. Синоптик рассказала о погоде на Пасху

8 апреля сохранится ясная погода ночью и днем.

Синоптик рассказала о погоде на Пасху molbuk.ua

В воскресенье, 8 апреля, погода в Украине будет безоблачной и по-настоящему весенней, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, чистое солнце будет над Украиной на Пасху. 8 апреля сохранится ясная погода ночью и днем, написала она на своей странице в Facebook.

Ночью на севере страны температура будет от 0 до + 4 градусов.

Завтра днем воздух прогреется до +12 + 18, на Западе и Юге от + 16 до + 22 градусов.

Диденко добавила, что в Киеве погода на Пасху будет ясной, с тихими звездами и веселым солнцем. Ночью + 1 + 3 градуса, днем около +15 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик спрогнозировал, каким будет лето в Украине.