Сорвал покровы. Первый главарь "ДНР" рассказал о реальном положении дел на оккупированном Донбассе

Павел Губарев выступил в жанре "раньше были времена - а теперь мгновения".

Павел Губарев youtube.com

Бывший главарь террористической группировки "ДНР" Павел Губарев заявил о том, что в оккупированных районах Донбасса творится настоящая разруха.

Соответствующее заявление он сделал в своей статье, опубликованной на одном из интернет-порталов, контролируемых боевиками.

"Экономическая ситуация и уровень жизни в "ДНР" крайне неудовлетворительны. Но если многие социально-экономические проблемы можно объяснить состоянием войны, то вызывающее поведение многих донецких управленцев объяснить ничем нельзя (кроме специфических свойств их личности)", − считает Губарев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли интервью первого главаря "ДНР".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram