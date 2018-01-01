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Сорвал покровы. Первый главарь "ДНР" рассказал о реальном положении дел на оккупированном Донбассе

Сегодня, 11:37

Павел Губарев выступил в жанре "раньше были времена - а теперь мгновения".

Губарев
Павел Губарев youtube.com
Бывший главарь террористической группировки "ДНР" Павел Губарев заявил о том, что в оккупированных районах Донбасса творится настоящая разруха.

Соответствующее заявление он сделал в своей статье, опубликованной на одном из интернет-порталов, контролируемых боевиками.

"Экономическая ситуация и уровень жизни в "ДНР" крайне неудовлетворительны. Но если многие социально-экономические проблемы можно объяснить состоянием войны, то вызывающее поведение многих донецких управленцев объяснить ничем нельзя (кроме специфических свойств их личности)", − считает Губарев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли интервью первого главаря "ДНР".

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Теги:  
ДНР, группировка, террористы, Павел Губарев, Донбасс, разруха, экономика
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