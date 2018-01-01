Сотрудник ОБСЕ в центре Донецка "впечатался" в авто ярой пособницы террористов: видео

Инцидент произошел в Ворошиловском районе временно захваченного города.

Наталья Волкова Скриншот

"В Ворошиловском районе Донецка сотрудник миссии ОБСЕ спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился иностранец, двигался по проспекту 25-летия РККА со стороны улицы Артема в направлении ул. Постышева и совершил столкновение с Nissan, ехавшим навстречу", — говорится в сообщении "МВД ДНР".

По словам боевиков, теперь сотруднику ОБСЕ грозит штраф или лишение прав на управление транспортными средствами на срок до одного года.

Позднее в Сети появились фотоснимки и личные данные женщины, в чей автомобиль и въехал представитель ОБСЕ. Ее зовут Наталья Волкова, она известна своей активной поддержкой и пособничеством боевиков "ДНР", в каковом качестве и занесена в базу портала "Миротворец".

Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что в захваченном Донецке боевик-преемник "Моторолы" до смерти "прокатил" свою девушку, а также прогремел взрыв в маршрутке.

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