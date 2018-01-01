Сотрудники ДФС попали под обстрел: стало известно число раненых

У пострадавших пулевые ранения.

В Донецкой области под обстрел попали сотрудники ДФС news24ua.com

В Донецкой области сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрелы, в результате пять человек получили ранения.

Колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, попала под обстрелы около 15:40, сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, передает "Громадське".

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один — в тяжелом состоянии", — отметил Евдокимов.

Он добавил, что раненые находятся в больнице г. Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там", — рассказал Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, возможно, 18 апреля станцию закроют вообще.

Напомним, 6 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики 52 раза обстреляли позиции украинских воинов, погиб один боец, трое — получили ранения, а еще два — боевое травмирование.