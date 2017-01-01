"Не все героические герои". 14 освобожденных пленных подозреваются в дезертирстве

По 14 бывшим заложникам есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.

Обмен пленными на Донбассе, иллюстрация. twitter.com/prm_ua

Советник президента Юрий Бирюков заявил, что из 73 освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинцев , 14 подозреваются в дезертирстве и не получат материальную помощь до окончательного решения суда.

Об этом заявил советник президента Юрий Бирюков в Facebook.

По его словам, по этим 14 бывшим заложникам есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.

"Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", — заявил Бирюков.

Он также отметил, что изначально планировалось доставить этих военных в Киев отдельно, однако осуществить это не удалось из-за погодных условий.

"А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи", — отметил он.

"На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда", — заявил Бирюков.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит перед собой цель освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, совершенных ими.

"Что самое парадоксальное... Полсотни осужденных отказались уходить "на ту сторону". А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее – приехали", - подчеркнул Бирюков.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмензаложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника.