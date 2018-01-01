"Спасала от царских жандармов". Саакашвили похвастался знакомством его прабабушки со Сталиным

По словам Саакашвили, его учитель английского часто бывал в гостях у Сталина.
По словам Саакашвили, однажды она скрытно вывела будущего советского диктатора из дома своего отца, поведал в Facebook экс-глава Одесской ОГА после просмотра пародийного кино "Смерть Сталина".
Также, по словам Саакашвили, его учитель английского часто бывал в гостях у Сталина.
"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата. Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть", — написал Саакашвили.
Напомним, британская кинокомедия "Смерть Сталина", в которой рассказывается о борьбе за власть в Кремле в 1953 году, вызвала неоднозначную реакцию.