"Спасала от царских жандармов". Саакашвили похвастался знакомством его прабабушки со Сталиным

По словам Саакашвили, его учитель английского часто бывал в гостях у Сталина.

Саакашвили похвастался знакомством его прабабушки со Сталиным philologist.livejournal.com

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал, что его прабабушка спасала Иосифа Сталина (Джугашвили) от преследования царскими жандармами.

По словам Саакашвили, однажды она скрытно вывела будущего советского диктатора из дома своего отца, поведал в Facebook экс-глава Одесской ОГА после просмотра пародийного кино "Смерть Сталина".

Также, по словам Саакашвили, его учитель английского часто бывал в гостях у Сталина.

"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата. Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть", — написал Саакашвили.

Напомним, британская кинокомедия "Смерть Сталина", в которой рассказывается о борьбе за власть в Кремле в 1953 году, вызвала неоднозначную реакцию.