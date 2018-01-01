Спасатели отчитались о количестве обесточенных населенных пунктов в Украине

Также продолжается откачка воды в подтопленных селах.

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях: в Днепропетровской – 38, в Луганской – 4.

Также зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы, сообщает пресс-служба ГЧС. В частности, за прошедшие сутки на Львовщине были подтоплены в целом 60 приусадебных участков, а также 25 жилых домов. Кроме того, повреждены две дороги местного значения.

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В настоящее время спасатели проводят работы по ликвидации последствий непогоды восстановлению электроснабжения и откачке воды.

По их данным, погодные условия стабилизировались.

Напомним, в Украине 29-30 июня из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в десяти областях обесточены 384 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

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