Спасатели рассказали, сколько украинцев утонули на водоемах с начала года

Сотрудники ГСЧС активно проводят профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам.

С начала нынешнего года на водоемах в Украине погибли 70 человек.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ГСЧС в понедельник, 19 февраля.

Ледяной покров на украинских водоемах нынче крайне неустройчивый Пресс-служба ГСЧС Украины

Согласно обнародованным ведомством данным, из-за постоянно изменяющейся температуры воздуха на реках и озерах образовался крайне неустойчивый ледяной покров, представляющий особую опасность.

Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, призывая украинцев не выходить на тонкий лед.

Кроме того, спасатели провели профилактическую работу в Луганской области в местах зимней рыбалки на озере Песочное; в Черниговской области - на реке Стержень. Также в ГСЧС провели работы в районе развлекательного комплекса Бочка Черкасской области на реке Днепр, где обычно собирается большое количество рыбаков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Трускавце в ДТП погибли два спасателя.