"Спасибо за высокое доверие": фигуранты отреагировали на попадание в "расстрельный список"

После утечки списка из 47 фамилий в Сеть многие известные журналисты обнаружили в нем себя.

В сеть попал список из 47 украинских журналистов и блогеров , которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров.

Часть журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые есть в списке, уже поделились своими впечатлениями от попадания в него.

Иван Яковина: "Если верить публикации "Страны", то я тоже в том самом списке 47"

Александр Володарский: "Судя по содержанию списка и опубликовавшему его изданию это все же фейк. Такое впечатление, что его составлял какой-то Манчук, гггг. Нет, мы с Задиракой классные, конечно, но всё же не уверен, что состоим в списках на ликвидацию. Мне тут пишут в личку, так что говорю сразу и всем: со мной не связывались из СБУ, узнал о содержании списка только что, информацию воспринимаю критично"

Алена Яхно: "Уважаемое СБУ, я тут молоденькой притворяюсь, а теперь из-за вашей утечки все знают мой возраст. Шо за неподобство!"

Андрей Плахонин: "Спасибо за высокое доверие. Постараюсь соответствовать. Разве только немного обидно, что в конце второй страницы, а не красуюсь во главе..."

Роман Скрыпин: "Нас в списке 47 000 000"

Айдер Муждабаев: "На первом месте в списке мертвецов, как в классном списке". Иосиф Бродский. А что еще тут, кроме шуток и стихов, остается?)"

Леонид Швец: "Думайте о хорошем".

1 июня генпрокурор Юрий Луценко похвастался списком из 47 "очень известных лиц", полученных благодаря "убийству" Бабченко

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