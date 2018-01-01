Специально задавил собаку и уехал. СМИ рассказали о живодере в Киеве, видео

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

В Киеве живодер на иномарке специально задавил собаку, узнали журналисты Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

В Святошинском районе Киева водитель-живодер на Volkswagen специально задавил собаку и уехал.

Инцидент произошел на ул. Бударина, его изучают правоохранители, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… возле ЖК (жилой комплекс) "Чайка"… водитель автомобиля Volkswagen, госномер АА8209РЕ, умышленно задавил собаку насмерть. Полиция материал приняла", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале января стало известно, что в одном из районов Киева живодеры привязали к хвосту собаки петарду и взорвали ее, на задней части тела животного была обнаружена большая рваная рана.