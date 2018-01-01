Спецпредставитель США Волкер прибыл на Донбасс

Он заявил, что своими глазами хочет увидеть масштабы гуманитарной катастрофы в регионе.

Курт Волкер будет лично исследовать Донбасс Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 14 мая приехал на оккупированные территории Донбасса.

Как сообщает в Twitter Голос Америки, американский чиновник намерен своими глазами увидеть все последствия российской агрессии в Украине.

"На следующей неделе я поеду на восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - написал накануне отъезда в Twitter Волкер.

Американский дипломат намерен объявить о дополнительной финансовой помощи украинскому Донбассу, пострадавшему в ходе конфликта на востоке. К слову, это уже седьмой визит Волкера в Украину.

Ранее журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила, что Вашингтон расширил мандат Волкера в Украине и отныне он имеет больше полномочий.

Напомним, очередной визит Волкера анонсировал президент Украины Петр Порошенко после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Ахене.

Читайте наши новости в Facebook