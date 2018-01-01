Стал известен приговор, вынесенный "крымскому" дезертиру Баранову

Слушания по делу проходили в Подольском райсуда столицы Украины.

Александр Баранов YouTube

В столице Украины Подольский райсуд признал виновным в совершении государственной измены и дезертирства и приговорил к 13 годам тюремного заключения экс-военнослужащего ВСУ Александра Баранова.

"Коллегия судей постановила: признать виновным (Баранова – ред.) в совершении преступлений... и назначить ему наказание по ч.1 ст.408 (дезертирство) УКУ в виде 3 лет лишения свободы, по ч.1 ст.111 (государственная измена) УКУ в виде 13 лет лишения свободы без конфискации имущества и с лишением воинского звания – младший сержант", - сообщается в тексте приговора.

Также в нем отмечается, что Баранов, уроженец города Канев (Черкасская область), в марте 2014 года отказался от выполнения своих обязанностей по несению военной службы в рядах ВСУ и публично заявил о намерении перейти на сторону Вооруженных Сил РФ, совершив тем самым государственную измену.

После этого он заключил контракт и начал служить в должности механика самолета воинской части 67606 ВС РФ. Позже Баранов получил паспорт гражданина России.

Напомним, ранее в Киеве разведчик получил срок за шпионаж в пользу террористической группировки "ДНР".