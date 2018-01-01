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Стало известно, какие участки Черного и Азовского морей закрыты для учений украинских военных

Сегодня, 21:13

Информацию подтвердил руководитель пресс-центра ВМС Украины Олег Чалык.

 

Бронекатер
Украинский бронекатер ВМС Украины
Несколько участков побережья Азовского и Черного морей временно закрыли в связи с проведением ракетно-зенитных и артиллерийских учений Вооруженных сил Украины.

Такую информацию со ссылкой на данные "Госгидрографии" опубликовал портал "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода").

Согласно обнародованным данным, украинские моряки проводят артиллерийские стрельбы на нескольких участках в северо-западной части Черного моря − в частности, в районе острова Змеиный. Кроме того, полностью закрыты три участка в Азовском море — в Белосарайском и Таганрогском заливах.

"Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства", —заявил руководитель пресс-центра ВМС Украины Олег Чалык.

Напомним, ранее сообщалось о том, что близ побережья Азовского моря прошли тактические учения ВСУ в формате "в тылу врага".

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Теги:  
Украина, учения, ВСУ, ВМС, стрельбы, Черное море, Азовское море
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