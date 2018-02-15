Стала известна причина демонтажа россиянами постов на крымской границе

Соответствующую информацию озвучили российские СМИ.

Пограничный пост на въезде в Крым dpsu.gov.ua

Россияне переделывают систему контроля на административной границе временно аннексированного полуострова Крым к стандартам, существующим на всех участках их границ.

Такое сообщение в четверг, 15 февраля, опубликовал портал "УНН" со ссылкой на помощника главы "Госпогранслужбы" Олега Слободяна.

По словам чиновника, после переделки системы контроля граждан будут меньше останавливать во время пересечения админграницы с Крымом со стороны материка.

"Блокпосты, которые стояли непосредственно на админгранице, они снимают и оставляют систему видеонаблюдения, развивают пункты пропуска на аннексированной территории и укрепляют их. Фактически они приводят систему контроля на админгранице к тем стандартам, которые у них на других, так называемых мирных участках границы. Теперь, условно говоря, при пересечении этого участка, у граждан, которые едут в Крым, или выезжают оттуда, будет меньше позиций, где их будут останавливать", – заявил Слободян.

Позднее представители пограничного Управлении ФСБ по Республике Крым и Крымского филиала ФГКУ "Росгранстрой" заявили об "оборудовании пунктов пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения".

"Смонтированы и уже запущены в эксплуатацию системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические средства, позволяющие дистанционно контролировать приграничную территорию. Это избавляет от необходимости физического патрулирования российско-украинской границы и повышает надежность охраны госграницы", – цитирует их "Российская Газета".

Напомним, ранее сообщалось о том, каки именно крымчане получают украинские документы.