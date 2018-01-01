Стала известна судьба пропавшего украинского военного на Донбассе

О месте пребывания военного, пропавшего 24 мая, бригаде стало известно из видео допроса.

В плен попал военнослужащий 30-й мехбригады facebook.com

В плен к российским оккупантам на Донбассе попал военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал 24 мая.

О месте пребывания военного, пропавшего 24 мая, бригаде стало известно из видео допроса.

"С видео допроса военнослужащего можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находиться в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид — вероятно из-за длительного отсутствия сна, или физических пыток", — объяснили в бригаде.

На видео, которое появилось в сети, парень утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины. Как объяснили в ВСУ, это указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб.

"Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный — это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", — добавили в бригаде.

Командование бригады обещает сделать все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью.

Напомним, 27 мая в районе ООС на Мариупольском направлении был короткий бой под Павлополем (находится недалеко от Мариуполя) Донецкой области около 19:00. Террористы понесли потери, пропал украинский военный.

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