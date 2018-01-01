Стали известны подробности гибели контрактника на полигоне в Черниговской области

Военнослужащих остались после проведения учений вблизи тактического поля и употребляли алкоголь.

Украинские БМП на учениях фото: Думская

Военный механик-водитель на БМП наехал на сослуживца-контрактника 1996 года рождения на общевойсковом полигоне ПГТ Гончаровское на Черниговщине.

Как установили следователи, оба военнослужащих остались после проведения учений вблизи тактического поля, чтобы отремонтировать две боевые машины пехоты. Перед ремонтом ребята приобрели в ближайшем поселке алкоголь и выпили его на месте будущей трагедии, рассказали в военной прокуратуре.

Виновник гибели, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир. Однако он не заметил товарища по службе, который лег отдыхать вблизи этой боевой машины. Парень наехал на него, от чего пострадавший получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия вызвали медицинского работника, который провел неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти юношу не удалось. Как отмечается, состояние алкогольного опьянения виновника трагедии составил 0,44 промилле.

Сейчас зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 УК Украины. Также проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в воинской части нашли тело солдата-контрактника с простреленной головой.

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