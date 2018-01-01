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Стали известны сроки увольнения в запас срочников и очередных призывов в ВСУ

Вчера, 22:54

Регламентирующий данный процесс указ подписан президентом Петром Порошенко.

ВСУ срочники
"Сегодня"
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы.

Соответствующее сообщение в четверг, 15 февраля, опубликовала пресс-служба главы государства.

Кроме того, согласно обнародованным данным, Порошенко установил четкие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в нынешнем году.

В соответствии с подписанным президентом документом, увольнения будут осуществляться в два этапа: сначала в апреле-мае, а затем в октябре-ноябре нынешнего года.

В аналогичные сроки будет осуществляться призыв новых военнослужащих срочной службы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генштабе назвали численность ВСУ.
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Петр Порошенко, ВСУ, военнослужащие, указ, запас
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