Стало известно, что рвануло в Кривом Роге в девятиэтажке

Взрывом в доме были повреждены восемь квартир, отметили в Нацполиции.

В Кривом Роге в девятиэтажке взорвался газ dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области в одном из девятиэтажных домов на восьмом этаже произошел взрыв бытового газа.

Начато производство по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений), говорится на сайте Нацполиции в регионе.

"... три человека травмированы. Мужчина, 1983 года рождения находится в больнице, женщина, 1963 и девочка, 2011 года рождения проходят лечение амбулаторно. Также от взрыва повреждены восемь квартир", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 16 июля в Кривом Роге в одном из девятиэтажных домов на ул. Чаривна произошел взрыв, пострадали три человека, были разрушены две квартиры. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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