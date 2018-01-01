Стало известно, из-за кого в харьковской школе отравились дети

Гриневич считает, что существует какая-то идея, как срывать учебный процесс.
Существует какая-то идея, как срывать учебный процесс, дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим школьникам, рассказала чиновница журналистам, пишет Укринформ.
"... Известно, что учащийся школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была проведена сразу эвакуация из школы", — отметила Гриневич.
Напомним, в харьковской школе 22 мая распылили неизвестное вещество, десятки детей отравились и попали в больницу. Правоохранители начали производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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