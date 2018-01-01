Стало известно, как полиция будет ловить и наказывать водителей авто на "евробляхах"

Основная суть "ловли" и наказания содержится в недавном постановлении Кабмина по поводу авто на еврономерах.

Авто на еврономерах УНИАН

К такому выводу пришли журналисты агентства "Autoconsulting", закончив анализ соответствующего постановления Кабмина. Как сообщается в документе, правоохранители получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", где есть информация о всех автомобилях, пересекающих границы Украины.

"Видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если же авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке", − заявили журналисты.

Теперь любой экипаж патрульной полиции может отслеживать срок пребывания автомобилей на еврономерах и выписать 255 гривен штрафа. В случае повторного нарушения у водителя будут отбираться права на три месяца - полгода либо вовсе конфисковать транспортное средство..

Кроме того, достоверно известно, что в полиции добавляют информацию о нарушителях сроков пребывания в Украине авто на еврономерах в систему "Рубеж", с помощью которой останавливают именно украинцев-нарушителей, а не иностранных граждан, пребывающих легальное в стране.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раде решили, что делать с автомобилями на "евробляхах".

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