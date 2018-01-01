Стало известно, какой погоды украинцам стоит ожидать 20 июня

Информацию предоставили представители "Укргидрометцентра".

УНИАН

Синоптики поведали, какой погоды стоит ждать жителям Украины в среду, 20 июня.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы "Укргидрометцентра". Согласно обнародованным данным, 20 июня ожидается теплая погода, облачная, без осадков.

В западных областях Украины ожидается переменная облачность. Температура до +30 градусов днем, ночью +15...+19 градусов. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Столбик термометра поднимется до +28 градусов. В центре местами дожди, температура до +31 градуса. В Одессе осадков тоже не ожидается. Температура ночью +18−20 градуса, днем +30−32 градуса. В Днепре +29−31 градусов днем и +17−19 градусов ночью. Жарче 20 июня будет в Николаеве – до +34 градусов тепла, ночью — 18−20 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +28...+33 градуса.

Напомним, ранее стало известно о том, когда в Украине установится жара на уровне +40 градусов.

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