Стало известно, кто стал новым главой "Укроборонпрома"

Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко.

Павел Букин Укрспецэкспорт

Президент Петр Порошенко в среду, 21 февраля, подписал указ о назначение гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт" Павла Букина главой госконцерна "Укроборонпром".

"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - заявил президент Порошенко во время видеострима на своей странице в соцсети Facebook.

Порошенко также отметил, что "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промобъединением, которое пройдет через международный аудит.

"И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности", - отметил он.

Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении с поста главы "Укроборонпрома" Романа Романова.