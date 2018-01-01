Стало известно, кто возглавил Национальную службу здравоохранения

Отбор производился на конкурсной основе.

Главой Национальной службы здравоохранения Украины стал заместитель гендиректора по вопросам киевской клиники ISIDA Олег Петренко.

Конкурс на данную должность был проведен в рамках медреформы, сообщает "24 Канал".

Петренко сумел набрать 14,64 конкурсных балла. Второе место занял экс-заместитель главы Минюста Украины Андрей Вишневский. Он может возглавить Национальную службу здоровья, в случае, если Петренко по каким-то причинам не сможет работать.

С 2015 года и до конкурса Олег Петренко работал заместителем генерального директора по вопросам стратегического развития клиники ISIDA. Ранее он был советником главы Минздрава Украины (2005-2006 годы), а в 2009-2015 годах – работал первым заместителем генерального директора частной универсальной клиники "Оберіг".

Напомним, что Национальная служба здоровья Украины – новое ведомство, созданного в рамках медреформы, которое будет распоряжаться бюджетом в отрасли здравоохранения.