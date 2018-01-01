Стало известно, насколько Россия увеличила количество своих военных в аннексированном Крыму

Информация поступила из украинского военного ведомства.

Россиские военые в Крыму REUTERS за последние пять существенно увеличилось − и количественно, и в плане вооружения.

С таким заявлением во вторник, 24 апреля, в рамказ международной конференции "Украина - Грузия - НАТО: современные вызовы безопасности Черноморского региона" в грузинском городе Батуми выступил Анатолий Петренко − заместитель по вопросам евроинтеграции главы Минобороны Украины Степана Полторака.

Согласно данным украинского военного ведомства, приведенным в Facebook главой подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

В 2013-м году личный состав российских военных в Крыму составлял около 12 тысячи человек, то в 2018-м – более 32 тысячи военнослужащих. В 2013 году на территории Крыма не было ни одного танка РФ, в 2018-м – 40; бронетранспортеров – от 92 единиц в 2013-м до 680 в 2018-м, артиллерийских систем – от 24 единиц до 174; самолетов РФ – от 22 до 113.

Напомним, ранее россияне похвастались своими войсками в аннексированном Крыму.

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