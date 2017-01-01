Украинцев предупредили о двукратном повышении цен на билеты в поездах

Информацию озвучил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов.

Вагоны "Укрзалізниці" "5 канал"

В течение нынешнего года цены на билеты для пассажиров ПАО " Укрзализныця " будут увеличиваться в два этапа.

Такую информацию озвучил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов, сообщает канал "112 Украина".

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году", − сказал он.

По словам Кравцова, двухкратное повышение цен на билеты (по 10% за раз) заложено в финансовый план компании на 2018-й.

Также и. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" отметил – на такой шаг придется пойти, поскольку пассажирские перевозки в Украине длительное время субсидируются за счет грузовых:

"Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт", − сказал Кравцов.

Напомним, ранее в интернете опубликовали список отмененных поездов "Укрзализныци".