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Стало известно о многомиллионных "чаевых" для окружения Порошенко от продажи оружия

Сегодня, 18:51

По словам нардепа Сергея Лещенко, масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов.

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"Укроборонпром" генерирует многомиллионные "чаевые" для руководства страны от продажи своей продукции через кипрские офшоры.

Об этом пишет нардеп Сергей Лещенко в блоге на "Украинской правде".

Лещенко приводит в пример продажу двух видов товаров государственным заводом "Импульс" из города Шостка (входит в структуру "Укроборонпрома"). Куратором этого завода является бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко и первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

По словам Лещенко, в апреле прошлого года "Импульс" продал партию из 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей за 95 тысяч евро. Покупателем выступил кипрский офшор PH Strategic Business Limited, а получателем продукции - сербская компания Sloboda. При этом Sloboda приобрела продукцию у кипрской компании уже за сумму почти в 700 тысяч евро.

"Проплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег", - заявил Лещенко, отметив, что разница в 600 тысяч евро осталась на счетах фирмы с Кипра.

"Масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов, которые выводятся на счета коррупционеров при попустительстве - а скорее всего при соучастии – президента Порошенко", - подытожил депутат.

Ранее аналитики Центра социальных исследований "София" пришли к выводу, что почти 80 процентов граждан Украины не одобряют результаты работы президента Украины Петра Порошенко, 70 - Кабинета министров.

Согласно проведенному ими опросу, 49,1 процента граждан совсем не одобряют работу президента, 29,2 - скорее не одобряют, 12,8 - скорее одобряют, 3,7 - полностью одобряют, а 5,2 - затруднились ответить.

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Теги:  
Сергей Лещенко, Укроборонпром, Олег Гладковский
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