Стало известно о многомиллионных "чаевых" для окружения Порошенко от продажи оружия

По словам нардепа Сергея Лещенко, масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов.

"Укроборонпром" генерирует многомиллионные "чаевые" для руководства страны от продажи своей продукции через кипрские офшоры.

Об этом пишет нардеп Сергей Лещенко в блоге на "Украинской правде".

Лещенко приводит в пример продажу двух видов товаров государственным заводом "Импульс" из города Шостка (входит в структуру "Укроборонпрома"). Куратором этого завода является бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко и первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

По словам Лещенко, в апреле прошлого года "Импульс" продал партию из 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей за 95 тысяч евро. Покупателем выступил кипрский офшор PH Strategic Business Limited, а получателем продукции - сербская компания Sloboda. При этом Sloboda приобрела продукцию у кипрской компании уже за сумму почти в 700 тысяч евро.

"Проплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег", - заявил Лещенко, отметив, что разница в 600 тысяч евро осталась на счетах фирмы с Кипра.

"Масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов, которые выводятся на счета коррупционеров при попустительстве - а скорее всего при соучастии – президента Порошенко", - подытожил депутат.

Ранее аналитики Центра социальных исследований "София" пришли к выводу, что почти 80 процентов граждан Украины не одобряют результаты работы президента Украины Петра Порошенко, 70 - Кабинета министров.

Согласно проведенному ими опросу, 49,1 процента граждан совсем не одобряют работу президента, 29,2 - скорее не одобряют, 12,8 - скорее одобряют, 3,7 - полностью одобряют, а 5,2 - затруднились ответить.

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