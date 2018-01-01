Сегодня, 18:30 RSS

Стала известна причина введения в Авдеевке режима чрезвычайной ситуации

Сегодня, 16:46

Информацию опубликовала пресс-службу Министерства по вопросах временно оккупированных территоорий.

Станция
Донецкая фильтровальная станция facebook.com/ato.news
В прифронтовом городе Авдеевка, что на Донетчине, из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС) объявили чрезвычайную ситуацию.

Соответствующее сообщение в субботу, 9 июня, опубликовала пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter.

"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Авдеевке уничтожили опорный пункт боевиков.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Донетчина, Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, чрезычайная ситуация
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности