Стала известна причина введения в Авдеевке режима чрезвычайной ситуации

Информацию опубликовала пресс-службу Министерства по вопросах временно оккупированных территоорий.
Соответствующее сообщение в субботу, 9 июня, опубликовала пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter.
"В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме", − говорится в тексте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Авдеевке уничтожили опорный пункт боевиков.
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