Стало известно, сколько кадровых российских военных сидит в украинских тюрьмах

Омбудсмен уточнила, что среди осужденных более 10 кадровых российских военных.

Российские наемники на Донбассе, иллюстрация. 0629.com.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на сегодня в украинских тюрьмах содержится до 320 человек. Среди них есть кадровые российские военные , которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе.

Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

"Их (граждан Российской Федерации, — ред.) до 320 человек. Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 человек — это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные — это люди, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", — сказала она.

Омбудсмен уточнила, что среди осужденных более 10 человек — кадровые российские военные.

"Я приблизительно помню 11–12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся. Было несколько предложений", — сказала она.

Лутковская ткже добавила, что есть договоренность обновить меморандум о сотрудничестве.

"Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", — отметила Лутковская.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в ходе обмена пленными на Донбассе не отдали "ни одного русского", поскольку их будут менять только на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмензаложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника.