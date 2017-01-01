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Стало известно, сколько кадровых российских военных сидит в украинских тюрьмах

Вчера, 21:50

Омбудсмен уточнила, что среди осужденных более 10 кадровых российских военных.

Боевики, россияне, флаг
Российские наемники на Донбассе, иллюстрация. 0629.com.ua
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на сегодня в украинских тюрьмах содержится до 320 человек. Среди них есть кадровые российские военные, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе.

Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

"Их (граждан Российской Федерации, — ред.) до 320 человек. Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 человек — это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные — это люди, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", — сказала она.

Омбудсмен уточнила, что среди осужденных более 10 человек — кадровые российские военные.

"Я приблизительно помню 11–12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся. Было несколько предложений", — сказала она.

Лутковская ткже добавила, что есть договоренность обновить меморандум о сотрудничестве.

"Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", — отметила Лутковская.

Напомним,  президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в ходе обмена пленными на Донбассе не отдали "ни одного русского", поскольку их будут менять только на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмензаложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника.

 
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