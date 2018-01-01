Стало известно, сколько украинцев поддерживают идею автокефальной церкви - опрос

Социологи опросили украинцев по поводу животрепещущей и актуальной темы.

Богослужение в православной церкви УНИАН

31% опрошенных жителей Украины поддержали создание в стране автокефальной поместной православной церкви, а 20% − высказались против.

Опрос проводили сотрудники фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службы "Центра Разумкова". Согласно обнародованным данным, остальным опрошенным автокефальная поместная церковь либо безразлична (35%), либо они не могут сказать ничего определенного по этому поводу (14%).

К слову, больше всего поддержки данная идея получила среди респондентов Запада (58%) и Центра (35%) Украины.

Категорически не поддерживают вариант создания автокефальной церкви на Юге (24% - против, 9% - за) и на Востоке страны (28% и 10%).

Напомним, ранее сообщалось о том, что социологи выяснили, чего именно украинцы ждут от следующего президента страны.

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