Стало известно, сколько украинцев уже попали в ЕС без виз

С Родины граждане чаще всего выезжают для путешествий через украинско-польскую границу, отметили в Госпогранслужбе.
Чаще всего граждане нашей страны выбирают маршрут для путешествий через украинско-польскую границу, реже — через пункты пропуска на границе со Словакией, говорится на сайте Государственной пограничной службы.
"… с начала введения безвиза в страны Европейского союза проследовали 17,6 миллиона граждан. Из них 4,2 миллиона человек по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовом, большинство из них выбрали авиационные пункты пропуска. Наименьшее количество граждан выбирает путешествия морем", — отметили в ведомстве.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года, а с 1 первого числа этого же месяца украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт.
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