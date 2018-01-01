Стало известно, сколько украинцев уже попали в ЕС без виз

С Родины граждане чаще всего выезжают для путешествий через украинско-польскую границу, отметили в Госпогранслужбе.

В ЕС без виз попали 490 тысяч украинцев, сообщили в Госпогранслужбе "Фокус.ua"

С начала введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом из нашей страны в ЕС попали 17,6 миллиона граждан, 490 тысяч украинцев воспользовались безвизом.

Чаще всего граждане нашей страны выбирают маршрут для путешествий через украинско-польскую границу, реже — через пункты пропуска на границе со Словакией, говорится на сайте Государственной пограничной службы.

"… с начала введения безвиза в страны Европейского союза проследовали 17,6 миллиона граждан. Из них 4,2 миллиона человек по биометрическим паспортам, а 490 тысяч граждан Украины воспользовались безвизовом, большинство из них выбрали авиационные пункты пропуска. Наименьшее количество граждан выбирает путешествия морем", — отметили в ведомстве.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года, а с 1 первого числа этого же месяца украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт.

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