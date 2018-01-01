Стало известно содержание беседы Порошенко и Волкера: основные тезисы

О встрече Порощенко и американского дипломата сообщила пресс-служба украинского президента.

Петр Порошенко и Курт Волкер president.gov.ua

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы президента.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части", − говорится в тексте.

Кроме того, известно, что Порошенко и Волкер оба отметили, что немедленно должны быть освобождены украинские заложники.

Также отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства по линии "Украина – Североатлантический альянс", а также к вопросу энергетической безопасности и рискам газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Волкер получит в ближайшем будущем еще больше полномочий по Украине.

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