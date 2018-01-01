Стало известно, у каких водителей-нарушителей будут отбирать права навсегда

Возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

Изменен Порядок временного изъятия водительского удостоверения auto.bigmir.net

Постановлением Кабинета министров внесены изменения в Порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспортное средство и его возврата.

Соответствующим документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

Таким образом, Кабмин привел порядок в соответствие с новой системой выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Отметим, что в ноябре 2017 года Кабинет министров установил выдаче первого удостоверения начинающим водителям сроком на два года с обменом на постоянное при совершении не более двух нарушений.

В постановлении указывается, что водительское удостоверение, выданное впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортом, имеется в виду запрет превышать скорость 70 км/час.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.