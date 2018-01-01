Стало известно, зачем Собчак ездила в Крым после аннексии

Собчак ездила в Крым для независимого репортажа.
"А замминистра (или правительство Украины) признает, что пользуется сайтом с украденными данными? "Миротворец" был открыт в августе 14 года, Собчак с (журналистом Антоном) Красовским ездили в Крым для независимого репортажа чуть ли не в конце мая — начале июня 14 года. Постановление кабинета министров о порядке посещения Крыма — вообще от 15 года", — сказала собеседница "РИА Новости".
Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак попала в базу "Миротворца" за "незаконное посещение" аннексированного Крыма 2014 года.