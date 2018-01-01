"Старая проститутка с гонореей". Надежда Савченко на суде жестко "проехалась" по украинской власти

Инцидент произошел в здании Шевченкского райсуда Киева.

Надежда Савченко в зале суда УНИАН

Внефракционный нардеп Надежда Савченко , подозреваемая в госизмене и подготовке террористических актов, назвала украинскую власть "старой и больной гонореей проституткой".

C таким заявлением она выступила во время заседания Шевченковского районного суда столицы Украины по поводу продления ей меры пресечения, сообщает портал Depo.ua.

"К сожалению, украинская власть ведет себя сейчас, как старая проститутка. Когда уже воняет гонорея, а она все еще хочет понравиться европейским партнерам, то она им постоянно лжет, но не лечит свое тело. Нам нужно лечить Украину", − заявила Савченко.

Напомним, нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку. В середине весны в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку. Позднее стало известно, что проходящий по одному делу с Савченко Владимир Рубан "напросился" в список боевиков группировки "ДНР" на обмен пленными.

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