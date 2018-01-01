Сегодня, 20:49 RSS

"Старина и эротика". Во Львове девушки устроили обнаженную фотосессию напротив ратуши: фото

Сегодня, 19:59

Что же - барышни явно не страдают излишней стеснительностью.

Фотосессия
"varta1.com.ua"
Во Львове прямо напротив здания ратуши, где заседает горсовет, двое девушек приняли участие в эротической фотосъемке.

Соответствующее сообщение со ссылкой на очевидца Евгения Кутейникова опубликовал портал "Варта1".

"Съемки проводились с балкона самой дорогой ресторации Галичины "Масоны", которая расположена на площади Рынок, 14 (2-й этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", –  сказал он.

Фотосессия 2
"varta1.com.ua"

Напомним, ранее во Львове парочка занялась любовью прямо в центре города.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Львов, эротика, фотосъемка, Евгений Кутейников, ратуша, горсовет
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности