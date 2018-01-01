"Старина и эротика". Во Львове девушки устроили обнаженную фотосессию напротив ратуши: фото

Что же - барышни явно не страдают излишней стеснительностью.

Во Львове прямо напротив здания ратуши, где заседает горсовет, двое девушек приняли участие в эротической фотосъемке.

Соответствующее сообщение со ссылкой на очевидца Евгения Кутейникова опубликовал портал "Варта1".

"Съемки проводились с балкона самой дорогой ресторации Галичины "Масоны", которая расположена на площади Рынок, 14 (2-й этаж). Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", – сказал он.

Напомним, ранее во Львове парочка занялась любовью прямо в центре города.

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