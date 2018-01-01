Стартовала медреформа: какие услуги будут предоставляться бесплатно

К своему врачу можно будет обратиться за консультацией при любых проблемах со здоровьем.

Очередной этап медицинской реформы вступил в силу в Украине с 1 июля.

"Вступил в действие новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры. (Приказ МЗ Украины №504). Они на 100% бесплатными для каждого пациента, ведь за них уже заплатили из своих налогов!" – сообщила в Facebook министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что право оказывать такие услуги есть у всех медицинских учреждений, которые финансируются государством.

"1. Диагностика и лечение. Семейные врачи, терапевты и педиатры должны наблюдать за вашим состоянием здоровья или состоянием здоровья вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лора, эндокринолога, хирурга и т.д. - будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

2. Пакет бесплатных анализов и исследований. В том числе общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, электрокардиограмма, быстрый текст на беременность, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

3. Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неосложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол он направит беременную к акушеру-гинекологу.

4. Осмотры детей до 3-х лет. После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 обзоров медсестры в первый год, 2 осмотра в два года и 1 обзор в три года.

5. Паллиативная помощь. Наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома", - сообщила и.о. министра.

Напомним, украинское правительство в среду, 25 апреля, утвердило тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи − 370 грн в год за обслуживание одного заключившего декларацию с врачом пациента.

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