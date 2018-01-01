"Министр больной, это норма": Стець упал в обморок после угроз послу США и слов о России, видео

Министру информационной политики Украины пришлось уйти с трибуны через полминуты после начала выступления

Юрию Стецю стало плохо спустя 30 секунд после начала своей речи. Фото: yura.stets.9/Facebook

Министру информации Украины Юрию Стецу стало плохо во время выступления на киевском форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления".

Как сообщает Политнавигатор, обращаясь к западным дипломатам, Стец начал задыхаться и спешно покинул трибуну.

В начале своего выступления Стець подчеркнул, что будет "минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним". Затем министр обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США в Украине Мари Йованович.

"Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — предупредил Стец, а затем внезапно начал задыхаться и поспешил покинуть трибуну. Не доходя до кулис, министр упал. Его вывели под руки.

"Простите пожалуйста, министр больной, для нас это является нормой, мы просим понять этот момент", - объяснила модератор форума.

На данный момент официальных комментариев по поводу случившегося от Министерства информполитики не поступало. Видео также было опубликовано на странице Мининформполитики: нанем видно, как через некоторое время Стець вернулся и пытался возобновить выступление, однако не смог говорить.