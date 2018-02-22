Сторонники Саакашвили хотели с оружием брать штурмом Верховную Раду - Луценко

Информацию генпрокурор озвучил в интервью украинским журналистам.

Саакашвили и соратники РИА Новости

Правоохранители задержали группу сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили , собиравшуюся захватывать Верховную Раду с арсеналом оружия.

Такую информацию озвучил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает портал "Левый берег".

Кроме того, по словам генпрокурора, один из протестующих собирался бросить боевую гранату в зал парламента.

"Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев[…]. Я думаю, что агрессивный большевизм, который провозглашает Саакашвили в этой стране, очень опасен для нашего будущего", - сказал Луценко.

Кроме того, у одного из участников акций протеста в Киеве, устроенного сподвижниками Саакашвили, правоохранители изъяли 20 килограмм взрывчатки.

"Благодаря его (Саакашвили) агрессивной риторике вокруг него собираются чрезвычайно агрессивные лица. У одного из них мы изъяли 20 кг пластида. Для сведения: 20 кг пластида снесет одну стену Верховной Рады полностью. И это факт", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, ранее стал известен срок, на который Саакашвили запретили въезд в Украину.