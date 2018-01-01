Страсть к наркотикам и видения. Подробности кровавой расправы над семьей на Днепроперовщине

Сестра обвиняемого рассказала о том, что Валентин Земцов давно пристрастился к наркотикам.

Обвиняемый Валентин Земцов фото: ТСН.ua

Отец 11-класника Валентина Земцова , обвиняемого в расправе над павлоградской семьей, рассказал о проблемах с психикой у сына.

Сестра обвиняемого рассказала о том, что Валентин давно пристрастился к наркотикам. А отец рассказал о "тенях и сущностях".

"Сын говорил о том, что он видит какие-то тени или сущности, которые ему приказывают, что делать. Мы не придали этому значения, думали, что он шутит. Но я как-то зашел в комнату, когда он разговаривает со стенкой. Пару раз я за ним такое замечал, что он с кем-то разговаривает, но никого нет. Валентин говорил о том, что какие-то тени заставляют его это делать, и если он этого не делает, то они его наказывают", — рассказал отец обвиняемого в эфире одного из телеканалов.

Он также показал журналистам на стену над письменным столом сына, Валентин когда-то вырвал кусок обоев с этой стены, только из-за того, что на этом куске он видел "сущностей".

Эксперты, правда, тут же определили, что отец говорит неправду, пишет beg.dp.ua.

"Когда Валентину дают прочитать все, что он сделал, он не верит в то, что это мог сделать он. Он этого ничего не помнит. Эти силы его заставили взять нож и идти на охоту. Сейчас, когда он арестован, эти сущности заставляют его покончить жизнь самоубийством", — добавил отец обвиняемого.

Напомним, правоохранители установили, что 10 марта 18-летний юноша пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему сыну. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления.