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"Стратегическая артерия". Военный эксперт оценил риски для Украины от Керченского моста

Вчера, 22:06

Строительство века для России, мост из Таманского полуострова на Крымский, получило оценку со стороны опытного эксперта по военным вопросам.

Керченский мост
Строящийся Керченский мост "Черноморская телерадиокомпания"
Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко во время чата для "Главреда"дал оценку рискам, которые несет для Украины и ее безопасности строящийся Россией Керченский мост.

"Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответвующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования".

Напомним, ранее генерал Романенко назвал главную причину недавнего обострения ситуации на Донбассе.
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Крым, Керченский мост, Романенко, Украина
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