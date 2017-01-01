"Стратегическая артерия". Военный эксперт оценил риски для Украины от Керченского моста

Строительство века для России, мост из Таманского полуострова на Крымский, получило оценку со стороны опытного эксперта по военным вопросам.

Строящийся Керченский мост "Черноморская телерадиокомпания"

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко во время чата для " Главреда "дал оценку рискам, которые несет для Украины и ее безопасности строящийся Россией Керченский мост.

"Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответвующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования".

Напомним, ранее генерал Романенко назвал главную причину недавнего обострения ситуации на Донбассе.