Стрельба в Никопольском горсовете. Оружие применяли несколько депутатов: видео

Конфликт возник из-за появления активистов в сессионном зале.

В Никопольском горсовете устроили стрельбу фото:nr2.ru

Ситуацию со стрельбой во время заседания Никопольского горсовета изучают в полиции, по предварительным данным зафиксировано как минимум два выстрела и четырех вооруженных людей.

Конфликт возник из-за появления активистов в сессионном зале. Они залили кефиром депутата Александра Рыбакова, который в ответ открыл огонь. Возле политика были еще двое вооруженных мужчин — по предварительной информации, это охрана, которая появилась после зимнего нападения на депутата, когда в его в гараж бросили две гранаты. Эти мужчины держат оружие наготове, один их прикрывает, а другой отводит Рыбакова, но несмотря на это депутат делает попытку перезарядить оружие, нацеливает в оппонентов, что-то кричит, помахивая у них перед лицами, но в конце концов прячет пистолет в карман пиджака.

На этом спор не иссяк. Правоохранители пытались сдержать активистов, завязалась потасовка, вдруг снова раздался выстрел. На видео видно, как мужчина в голубой футболке не с первого раза, но смог выстрелить над головами людей, а затем пошел в президиум, пошептался с мэром и без помех скрылся из помещения. Активисты утверждают, что это был еще один депутат Вадим Колесник. После этого инцидента произошел новый – мэру на голову вылили зеленку, сессионный зал он покинул в сопровождении полиции, пишет ТСН.

В оценках того, что произошло, правоохранители лаконичны. "В результате конфликта один из мужчин выстрелил вверх. Никто не пострадал", - заявила спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова. Информацию о втором стрелке правоохранители только изучают, но уже открыли три уголовных производства — за нарушение порядка, хулиганство и покушение на убийство.

Напомним, в Никополе на внеочередной сессии городского совета депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет с кефиром, а он дважды выстрелил из пистолета.

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