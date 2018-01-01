Стреляли по окнам жилых домов. В Киеве задержали пьяную компанию: фото

Предполагаемые злоумышленники находились в одной из квартир дома на улице Кудряшова.

Полицейские задержали в Киеве трех человек, которых подозревают в стрельбе по окнам жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

7 апреля около полудня в полицию обратились жители сразу двух многоэтажек на улице Василия Липкивского и сообщили полиции, что по их квартирам стреляют, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Окно одной квартир имело характерные повреждения, предположительно, от выстрела. В другой квартире предмет, похожий на пулю от выстрела, застрял в стене балкона.

Во время отработки территории полицейские выяснили, что предполагаемые злоумышленники могут находиться в одной из квартир дома на улице Кудряшова, и, скорее всего, именно оттуда устроили стрельбу. Долгое время подозреваемые не открывали двери полиции, но в конце концов после длительных переговоров открыли.

Двое мужчин и женщина, которые находились в помещении, имели явные признаки алкогольного опьянения. В квартире с помощью кинологов со служебными собаками был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Из него, вероятно, и осуществляли выстрелы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине стреляли в депутата.