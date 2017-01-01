Ситуация в Украине в большинстве сфер жизни существенно ухудшилась — опрос

Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны.

В Украине в большинстве сфер жизни положение существенно ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным социологов, в 2017 году самые негативные изменения произошли: в уровне цен и тарифов.

Здесь ухудшение отметили 87% населения, в экономическом положении Украины (72%), в уровне стабильности (72%), отношении граждан к власти (69%), уверенности граждан в завтрашнем дне (67,5%), уровне благосостояния семьи (63%), ситуации с преступностью (62%), здравоохранении (61%), в отношении власти к гражданам (60%).

Кроме того, преимущественно ухудшение ситуации было указано в социальной защите (50%), оплате труда (49%), соблюдении законности государственными служащими (47%), образовании (42%), пенсионном обеспечении (39%).

Также социологи отметили, что ничего не изменилось в таких сферах, как положение украиноязычного населения (64%), положение русскоязычного населения (60%), положение религиозных и этнических меньшинств (59%), уровень свободы слова (44%), уровень демократии (44%), межнациональные отношения (43%).

Разделились мнения относительно положения в области прав человека (40% считают, что ситуация не изменилась, а 39% — что изменилась к худшему).

Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны — перемены к лучшему обозначили 39% населения (к худшему — 21%).

Между тем, почти разделились мнения относительно международного имиджа Украины: 24% граждан считают, что имидж изменился к лучшему, 34% — к худшему, и 28% полагают, что он не изменился.

В целом ситуация в стране, по мнению 69% населения, изменилась к худшему (в 2016 — 73%).

Если сравнить с прошлым годом, то в 2016-м некоторые изменения к худшему украинцы отметили в сфере здравоохранения (в 2016 году ухудшение отмечали 53%, в 2017 — 61%), в образовании (соответственно, 36% и 42%), в соблюдении прав и свобод граждан (32% и 39%).

В то же время в определенных сферах население заметило явные изменения к лучшему: в 2016 году только 4% населения усмотрели изменения к лучшему в пенсионном обеспечении, в 2017 таких уже 22,5% (изменения к худшему обозначили 49%, в 2016 — 49 %) и в оплате труда — изменения к лучшему в 2016 обозначили лишь 3%, тогда как в 2017 — 15%.

Ранее социологи отмечали, что украинцы больше не хотят терпеть трудности ради реформ.