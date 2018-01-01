Штурмовик Су-25 пролетел в нескольких метрах над украинским пляжем

Украинские летчики отрабатывали задержания судна-нарушителя.

Фото: кадр из видео

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области.

Событие произошло 1 июня. Как сообщает Обозреватель, в те дни в акватории Азовского моря проводились учения украинских пограничников, в ходе которых были задействованы катера. Силовики отработали, в частности, стрельбы и задержание судна-нарушителя.

Свидетелями этого стали отдыхающие на местном пляже, они успели заснять полет и выложить его в открытый доступ.



Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после того, как Украина задержала российский сейнер "Норд".

После этого Россия задержала украинских моряков с судна "ЯМК-0041" и обвинила их в уничтожении краснокнижных дельфинов.

Спустя несколько дней Украина арестовала российское судно "Печора" за незаконную добычу песка.

После этого, 31 мая береговая охрана ФСБ России задержала в Керченском проливе 8 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя.

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